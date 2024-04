Eddy Merckx nach Not-OP am Darm wieder zu Hause

Das belgische Radsport-Idol Eddy Merckx musste sich Ende März einer Notoperation am Darm unterziehen. Das berichtet die Zeitung "Het laatste Nieuws". Demnach wurde der fünfmalige Tour-de-France-Sieger am 26. März nachts in die Notaufnahme des Krankenhauses in Jette gebracht. Der 78-Jährige wurde sogleich operiert, ihm wurde ein großer Teil des Darms entfernt. Inzwischen sei Merckx, der viel Gewicht verloren habe, wieder zu Hause.

Merckx sagte der Zeitung, dass er in der Nacht sehr gelitten habe. Er sei mit unerträglichen Schmerzen aufgewacht und dann von seiner Frau in die Notaufnahme gebracht worden. Lebensbedrohlich sei der Eingriff nicht gewesen.

Der Belgier ist der erfolgreichste Radprofi der Geschichte. Neben seinen fünf Tour-Siegen gewann er auch fünfmal den Giro d'Italia. Dazu wurde er dreimal Weltmeister und gewann zahlreiche Klassiker wie Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo oder Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Merckx hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2013 wurde ihm wegen eines Herzfehlers ein Herzschrittmacher eingesetzt. 2019 bereitete er seinen Fans Sorgen, als er sich bei einem Sturz mit dem Rennrad am Kopf verletzte und für einige Tage ins Krankenhaus musste.