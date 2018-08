Ecstasy verkauft: Mutter und Sohn in Klagenfurt verurteilt

Wegen Drogenhandels sind am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 29-jähriger Kärntner und seine Mutter verurteilt worden. Der Mann bekam zwei Jahre Haft, soll aber eine ambulante Therapie machen, anstatt die Strafe abzusitzen. Er hatte für seine Deals auch die 70-Jährige eingespannt, die unter anderem Ecstasy-Tabletten verpackte und deponierte. Sie bekam zehn Monate bedingt.

Vor Gericht verwies der Verteidiger des 29-Jährigen auf ein psychiatrisches Gutachten, demzufolge sein Mandant an Suchtgift gewöhnt sei und eine Therapie helfen würde. Der Angeklagte selbst erzählte, dass er beim Absitzen einer früheren Strafhaft in die falschen Kreise geraten sei. In der Justizanstalt habe man dann gemeinsam Cannabis und andere Drogen konsumiert. Außerdem habe er sich auch noch in eine Rumänin verliebt und ihr viel von seinen Gewinnen geschickt, um sie zu unterstützen. Die Frau habe ihn ausgenutzt. Laut Staatsanwältin begannen die Drogengeschäfte des 29-Jährigen direkt nach seiner Entlassung aus der Strafhaft.