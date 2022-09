Der Ausbau der Kinderbetreuung ist für Katharina Rhomberg-Shebl, Geschäftsführerin der Fries ­Kunststofftechnik GmbH in Sulz, ein großes Anliegen auf ihrer wirtschaftspolitischen Agenda.

Für die Mutter einer kleinen Tochter sowie eines neugeborenen Sohnes steht die Kinderbetreuung in Vorarlberg im Fokus, die – insbesondere in den Bergdörfern und ländlichen Regionen – noch viel Aufholbedarf habe. „Kinderbetreuung ist nach wie vor großteils Frauensache. 77 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten in Vorarlberg in Teilzeit, manchmal auch unfreiwillig, da entsprechende Betreuungsplätze für den Nachwuchs fehlen. Ein zügiger Ausbau der Kinderbetreuung schafft echte Wahlfreiheit für Eltern und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viele Stunden sie arbeiten wollen“, betont Katharina Rhomberg-Shebl, die hier vor allem politische Entscheidungsträger auf Bundes- und Landesebene in der Verantwortung sieht. „Wenn diesen Frauen der Weg zurück in den Beruf erleichtert wird, wäre das auch ein Ausgleich für den Fachkräftemangel im Land.“

Zukunftsträchtiges Betreuungsmodell. Das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das im September für das Betreuungsjahr 2022/23 in Kraft treten wird, soll der Kinderbetreuung in Vorarlberg einen zeitgemäßen Rahmen verleihen. Rhomberg-Shebl ist es zu wenig ambitioniert, um Eltern in Zukunft den vollen Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. „Wir müssen die Bedürfnisse von Eltern mehr in den Mittelpunkt rücken. Was brauchen sie bzw. was hält sie davon ab, wieder in den Beruf einzusteigen? Kinderbetreuung wird häufig als individuelles Problem junger Eltern betrachtet. Sie müssen selbst zusehen, wie sie eine Kinderbetreuung organisieren können. In Vorarlberg ist das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre sehr dürftig“, wie Rhomberg-Shebl selbst bei der Suche eines Kita-Platzes für ihre damals 9 Monate alte Tochter erfahren musste. Ab dem Schulalter würde es dann auch wieder besonders schwierig. Sie sieht vor allem die Politik in der Pflicht, visionäre gesetzliche Rahmenbedingen für ein zukunftsträchtiges Betreuungsmodell zu verankern – aber auch die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Wertewandels und die Abkehr von alten Rollenbildern. „Für Väter in Karenz fehlt oft das gesellschaftliche Verständnis. Die Kinderbetreuung ist in den meisten Fällen bis heute Aufgabe der Mutter – doch das muss sich ändern“, so die Unternehmerin.