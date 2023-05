EBRD korrigierte Wachstumsprognosen leicht nach unten

Die auf Osteuropa und Zentralasien fokussierte europäische Entwicklungsbank EBRD hat die Wachstumsaussichten für ihre Region leicht gesenkt. Die Wirtschaft in den EBRD-Regionen dürfte demnach 2023 um 2,2 Prozent wachsen, im Februar war die Bank noch von 2,3 Prozent ausgegangen. Die Prognosen beziehen sich auf einen Wirtschaftsraum, der sich von Mitteleuropa über den Balkan bis nach Zentralasien erstreckt und auch die südlichen und östlichen Mittelmeeranrainer einschließt.

Die Bank begründete die Korrektur unter anderem mit der durch hohe Gaspreise angeheizten Inflation und verschärften Finanzierungsbedingungen. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erdbeben im Februar sowie die erwartete Verschärfung der Kreditbedingungen in der Türkei seien Gründe für die Abwärtskorrektur.

"Die Inflation ist zwar rückläufig, liegt aber in mehr als drei Vierteln der Länder, in denen wir tätig sind, immer noch im zweistelligen Bereich", sagte EBRD-Chefökonomin Beata Javorcik. Die Inflation habe zwar mit dem Rückgang der Energiepreise zu sinken begonnen, lag aber im März in den EBRD-Regionen immer noch bei durchschnittlich 14,3 Prozent.