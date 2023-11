Ebert wird ÖVP-Bezirksvorsteher in Wien-Hietzing

Die von der ÖVP-Bezirkspartei ursprünglich nominierte Bezirksparteichefin Johanna Sperker wird nicht Bezirksvorsteherin im Wiener Gemeindebezirk Hietzing. Der türkise Klub im 13. Bezirk der Bundeshauptstadt wird stattdessen - wie angekündigt - mehrheitlich für den Bezirksrat Friedrich Nikolaus Ebert votieren. Das teilte ein Sprecher der Wiener Landespartei der APA am Montag mit.

Virulent wurde die Nachfolgefrage nach dem - für viele in der Partei offenbar überraschenden Rücktritt - der bisherigen ÖVP-Bezirksvorsteherin Silke Kobald vor einigen Wochen. Johanna Sperker galt als die logische Nachfolgerin.

Die maßgebliche Sitzung in der Bezirksvertretung wird am morgigen Dienstag (17.30 Uhr) stattfinden. Nach der Wahl dort erfolgt auch sogleich die Angelobung. Zu verhindern ist die Kür Eberts nicht, sofern es in der ÖVP-Fraktion dafür eine Mehrheit gibt.