EBEL-Topduo siegte zum Jahresabschluss - KAC gewann Derby

Red Bull Salzburg geht in der Erste Bank Eishockey Liga mit drei Punkten Vorsprung auf die Vienna Capitals ins neue Jahr. Der Tabellenführer schloss das Jahr mit einem 5:1-Heimsieg gegen Innsbruck ab, die Caps gewannen in Znojmo 5:0. Der KAC gewann das Kärntner Derby gegen den VSV mit 2:1 nach Verlängerung. Linz holte bei Fehervar einen 4:3-Sieg nach Verlängerung. Dornbirn besiegte Südtirol 5:4.

In Villach sahen 4.500 Zuschauer ein ausgeglichenes und spannendes Kärntner Derby, in dem die Klagenfurter durch Dave Fischer (26.) in Führung gingen. Mit einem herrlichen Tor gelang Alexander Lahoda in der 45. Minute der Ausgleich: in voller Bedrängnis und mit dem Rücken zum Tor stocherte er den Puck mit dem Stock zwischen den Beinen über die Linie.