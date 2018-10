EBD-Liquidator schweigt in der Causa Eurofighter

Der Wirtschaftstreuhänder Johann Smolka hat sich am Mittwoch im Eurofighter-U-Ausschuss bei fast allen Fragen auf seine berufliche Verschwiegenheitspflicht berufen und der Antwort entschlagen. Smolka war der Finanzreferent und Steuerberater von Rapid Wien sowie Liquidator der für Gegengeschäfte offiziell zuständigen EBD.

Die Abgeordneten wollten wissen, warum der Eurofighter-Hersteller EADS vier Mio. Euro Sponsoringgeld an Rapid gezahlt hat und was mit dem Geld genau passiert ist, bekamen dazu aber keine Auskunft. Smolka sagte lediglich, dass er damit nichts zu tun gehabt habe. Der mittlerweile pensionierte Wirtschaftstreuhänder zeigte sich überhaupt verwundert, dass er zu Rapid befragt werde, denn das sei ihm vom Parlament nicht mitgeteilt worden.

Liste Pilz-Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber thematisierte eine 450.000 Euro-Zahlung einer gewissen “Muntown Holding” an Rapid im Jahr 2003. Die Überweisung lief unter dem Titel “Rückzahlbarer Vorschuss zu EADS Sponsoring beim SK Rapid Wien”. Holzinger wollte wissen, was hinter dieser Zahlung steckt, seien doch die restlichen vier Millionen Euro zwischen 2003 und 2007 direkt von EADS an Rapid überwiesen worden. Wer hinter der “Muntown Holding” steckt, ist unklar. Smolka wollte sich auch zu diesem Thema nicht äußern.