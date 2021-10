e5-Zertifizierung: Hohenems strebt nach dem vierten „e“

Zehn von landesweit 51 e5-Gemeinden wurden beim diesjährigen e5-Event im Kulturhaus Dornbirn von Landesrat Johannes Rauch für ihren Einsatz zur „Energieautonomie+“ ausgezeichnet.

„Ein unglaubliches Ergebnis, welches uns alle sehr stolz macht und zeigt, dass sich unsere Investitionen, Mühen, Schritte und Wandlungen lohnen und bezahlt machen. Danke an alle Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag ihren Beitrag zu einer klimafreundlicheren Zukunft leisten. Danke an meine politischen Kollegen, die diesen Weg mit mir gehen. Danke an die Mitarbeiter der Stadt Hohenems, die den Klimagedanken in ihren Projekten verankert und verinnerlicht haben. Und ein besonderes Danke dem e5-Team, welches stetig und ständig an Verbesserungen und Vorschlägen arbeitet. Dieses Ergebnis ist die Summe der Leistungen von uns allen, denn unsere Zukunft geht uns alle an“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger begeistert.