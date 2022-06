E-Wirtschaft will 28 Mrd. in Erneuerbaren-Ausbau investieren

Das politisch vorgegebene Ziel, bis 2030 Österreichs Strombedarf übers Jahr gerechnet zur Gänze aus erneuerbaren Quellen zu decken, ist erreichbar, sagt die E-Wirtschaft. Laut Verbund-Chef Michael Strugl, Präsident des Branchenverbandes Oesterreichs Energie, mangelt es nicht an Projekten dafür - insgesamt 28 Mrd. Euro wollen die Energiekonzerne investieren. Voraussetzung dafür seien aber die für den Ausbau notwendigen Flächen und schnellere Genehmigungsverfahren, sagt Strugl.

Laut einer internen Erhebung hätten die 24 Mitgliedsunternehmen von Oesterreichs Energie für den Zeitraum bis 2030 in Summe 220 Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 28 Mrd. Euro gemeldet, sagte Strugl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. 16 Milliarden davon sollen in den Ausbau der Erzeugungskapazitäten fließen, 12 Milliarden für Speicher. Ein kleinerer Teil der Projekte, vor allem Pumpspeicher, wird laut Strugl auch erst nach 2030 in Betrieb gehen können.