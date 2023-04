E-Scooter-Fahrer halten sich oft nicht an Verkehrsregeln

Die Zahl der E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer nimmt immer weiter zu. Doch die Liste der Verfehlungen ist lang, zeigen Auswertungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). 98 Prozent blinken nicht oder geben kein Handzeichen, 15 Prozent fahren trotz Verbots auf dem Gehsteig und jeder achte fuhr bei den KFV-Beobachtungen sogar bei Rot über die Ampel. Entsprechend hoch ist auch das Verletzungsrisiko: Im Vorjahr wurden 3.600 Menschen bei Unfällen mit den Geräten verletzt.

Nur zwei Prozent der Nutzer blinken oder geben bei Abbiegevorgängen ein Handzeichen, so das KFV. Mit ein Grund dafür dürfte sein, dass das Geben von Handzeichen vor allem bei leichtgewichtigen Modellen viel mehr Geschicklichkeit erfordert als bei Fahrrädern. Zudem ist die Ausstattung von E-Scootern mit Blinkern nicht verpflichtend, erläuterte KFV-Verkehrsexpertin Ernestine Mayer bei einem Medientermin am Dienstag in Wien. "Personen mit E-Scootern ohne Blinker sollten das Handzeichen geben, unbedingt im Schonraum üben und die Geschwindigkeit drosseln - insbesondere bei der Annäherung an Kreuzungen. Beim Neukauf ist der Umstieg auf Modelle mit Blinker, zwei Bremsen und einer Hupe bzw. Klingel sehr zu empfehlen - auch um für eventuelle künftige Gesetzesänderungen gerüstet zu sein", sagte Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV. Wien ist hier Vorreiter. Bei Leih-E-Scootern werden diese Ausstattungen ab kommendem Montag, dem 1. Mai, bereits vorgeschrieben.