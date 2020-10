E-Mobilitätsaktion beim BSBZ Hohenems

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2020, konnten sich die Schüler des Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrums bei Workshops und Testaktionen mit dem Thema Elektromobilität auf spannende Art und Weise auseinander setzen!

Organisiert wurde die Aktion vom Energieinstitut Vorarlberg und dem ÖAMTC, mit Unterstützung der Hohenemser E-Bike-Factory und E.F.O. Elektroroller in Koblach. Dabei erarbeiteten die Schüler des BSBZ in mehreren Workshops die verschiedensten Themen rund um die moderne Elektromobilität und Sicherheit. Als Höhepunkt durften anschließend im Praxisworkshop die verschiedensten Elektro-Fortbewegungsmittel ausprobiert werden: Von Scootern über E-Mopeds, Roller und unterschiedlichste E-Bikes bis hin zu Bambus-Fahrrädern war alles dabei, was das Herz begehrt, und die Schüler hatten sichtlich Freude damit!