E-Control: Energielieferanten sollen Kunden besser schützen

Die turbulente Situation auf den Strom- und Gasmärkten hat im vergangenen Jahr nicht nur Versorger, sondern auch ihre Kundinnen und Kunden vor große Herausforderungen gestellt. "Die Preise haben verrückt gespielt, in einer Dimension, die wir nie gekannt haben", sagte E-Control Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Regelungen zum Schutz der Kunden seien daher wichtiger als je zuvor. Die Regulierungsbehörde fordert Energielieferanten deshalb nun auf, aktiv zu werden.

Die Regulierungsbehörde mahnt Energielieferanten in Zukunft zu besserem Kundenschutz und hat zu diesem Zweck zehn Forderungen aufgestellt. Die Forderungen seien ein Signal an die Branche aber auch eine Mitteilung, dass es "bei vielen Unternehmen in einigen oder vielen Punkten nicht funktioniert", so der Vorstand.