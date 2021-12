E-Control: Energie könnte sich weiter verteuern

Für die heimischen Haushaltskunden haben die Energiepreise aus Sicht der Regulierungsbehörde E-Control noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Obwohl die Preisanhebungen der letzten Monate hoch gewesen seien, seien die durch verschiedene Faktoren getriebenen Stromgroßhandelspreise noch nicht ganz bei den Endkunden angekommen, meinte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch im Gespräch mit Journalisten. Die Branche erkenne aber, dass sie unter Beobachtung stehe.

Schon seit 2001 betreibt die E-Control ihre Energie-Hotline und seit 2002 die Schlichtungsstelle. Voriges Jahr gab es bei der Hotline 3.436 telefonische und 1.180 schriftliche Eingänge - primär ging es um Wettbewerbs- oder Rechnungsfragen. Von den 1.267 Eingaben bei der Schlichtungsstelle bezogen sich die meisten auf das Thema Rechnungen. Trotz vieler Mahnungen gebe es nur wenige Abschaltungen - bei Strom 0,3 Prozent bezogen auf die Zahl der "letzten Mahnungen", bei Gas 0,25 Prozent. Absolut gab es bei Strom 15.449 Abschaltungen nach 276.877 letzten Mahnungen, bei Gas 2.975 nach 76.794 - für Veigl-Guthann eine international sehr gute Situation. Und, so Urbantschitsch: Durch die freiwillige Branchenvereinbarung über das Nicht-Abschalten bei Zahlungsverzug habe es sogar weniger Abschaltungen gegeben als vor der Coronakrise. Zudem würden sich die Kunden stärker an ihre Ratenpläne halten und pünktlicher zahlen.

Grundsätzlich würde man häufigere Energierechnungen für die Kunden befürworten als jetzt, am besten monatlich, so Urbantschitsch. Es fehle dafür die gesetzliche Grundlage - und auch eine ausreichende Ausrollung der intelligenten Stromzähler, wie sie wohl erst in zwei Jahren erreicht sei. Kunden mit Smart Meter könnten sich schon jetzt eine Monatsrechnung wünschen, so die Leiterin der Abteilung Endkunden, Christina Veigl-Guthann. Diese könnten sich dann intensiver mit den Energiepreisen auseinandersetzen. Vielleicht liege die Zukunft aber auch in Preis-Apps, um die Kunden hier stärker mitzunehmen.