E-Bikes machen fast die Hälfte des Fahrradmarktes aus

Die Fahrradindustrie hat 2022 mehr als eine halbe Mio. Fahrräder an den Handel verkauft, etwa die Hälfte davon waren Elektro-Räder. Die Industrie verzeichnete damit einen Umsatz von rund 1,39 Mrd. Euro, wobei E-Bikes für knapp drei Viertel davon verantwortlich waren. Eine "richtige Explosion" habe es bei den E-Lastenrädern gegeben, so Holger Schwarting vom Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs. Der durchschnittliche Preis pro Rad betrug 2.751 Euro.

Mit 506.000 in den Handel verkauften Fahrrädern hätten die Zahlen 2022 einen "historischen Step nach oben" gemacht, so Hans-Jürgen Schoder von der Interessensvertretung der Fahrradindustrie (ARGE Fahrrad). Damit seien vergangenes Jahr um 3,2 Prozent mehr Fahrräder abgesetzt worden als 2021, wo rund 490.000 Fahrräder verkauft wurden.

2022 seien knapp 247.000 E-Bikes in den Handel gegangen und damit um 11 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zunehmend beliebter würden vor allem E-Lastenräder werden. "Der Markt für E-Transportfahrradhändler hat sich das zweite Jahr in Folge verdoppelt", so Schwarting. Diese würden sich zwar zahlenmäßig mit rund 4.200 verkauften Lastenrädern 2022 auf niedrigem Niveau bewegen, das Potenzial sei aber besonders im urbanen Raum groß, damit komme man "vom Auto weg", so Schoder. Von 2021 auf 2022 hätte sich die Zahl der verkauften E-Lastenräder fast verdoppelt (+89 Prozent).