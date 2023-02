E-Bike sichergestellt - wurde es gestohlen?

Bei einer Kontrolle wurde einem Mann ein E-Bike abgenommen, da die Beamten einen Diebstahl vermuten.

Am Freitag um 13.40 Uhr, wurde ein tschechischer Staatsangehöriger in Dalaas kontrolliert. Der Mann war mit einem neuwertigen E-MTB der Marke "Haibike" (ohne Batterie) auf der S16 in Richtung Bludenz unterwegs. Da der Kontrollierte unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des E-Bikes machte, besteht der Verdacht, dass dieses von einer Straftat herrührt.