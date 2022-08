Dutzende verletzt bei Explosionen in Treibstofflager in Kuba

Bei mehreren Explosionen in einem Treibstofflager im Norden von Kuba sind Dutzende Menschen verletzt worden. 52 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt, wie die Direktorin des Hospitals Faustino Pérez in Matanzas, Taimí Martínez, am Samstag mitteilte. Zehn der Opfer seien schwer verletzt. Präsident Miguel Díaz-Canel machte sich am Unglücksort ein Bild von der Lage und besuchte die Opfer im Krankenhaus.

Am Freitagabend hatte ein Blitz während eines Gewitters einen Treibstofftank im Hafen von Matanzas zur Explosion gebracht. Im Laufe der Nacht explodierten weitere Tanks auf dem Areal. Die Feuerwehr versuchte, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Nach Angaben der Provinzregierung wurden rund 800 Menschen aus anliegenden Wohngebieten in Sicherheit gebracht.