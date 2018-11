Dutzende US-Schüler zeigen auf Foto offenbar den Hitlergruß

Ein Foto, auf dem dutzende lachende Schüler offenbar den Hitlergruß zeigen, hat in den USA für Empörung gesorgt. Die Schulbehörden des Bezirks Baraboo im Bundesstaat Wisconsin verurteilten das Foto am Montag und leiteten Ermittlungen ein. Unterstützt werden die Behörden dabei von der Polizei.

Das Foto war im Frühjahr vor einem Schulball der Baraboo High School aufgenommen worden und machte jetzt in den sozialen Netzwerken die Runde. Die in Anzügen gekleideten Jugendlichen – Berichten zufolge alle männlichen Schüler eines Jahrgangs – strecken nahezu geschlossen den rechten Arm in die Höhe. Einer der Schüler scheint mit der Hand das “Ok”-Zeichen zu machen, das ein Symbol der White-Power-Bewegung geworden ist.