Dutzende Tote bei Taliban-Angriffen in Afghanistan

Bei Gefechten und Zusammenstößen in der südafghanischen Provinz Helmand sind in den vergangenen 48 Stunden Dutzende Sicherheitskräfte getötet worden. Die genaue Zahl ist allerdings unklar. Laut Chef des Provinzrates, Karim Atal, sind im Bezirk Sangin zwischen 20 und 30 Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Ein anderer Provinzpolitiker sprach von 40 bis 52 getöteten Soldaten und Polizisten.

Manche lokale Medien berichteten gar von 65 Getöteten. Afghanische Spezialkräfte haben dem Provinzrat Mirsa Hussain Alisada zufolge in den vergangenen Wochen in verschiedenen Teilen der Provinz Helmand Taliban-Einrichtungen angegriffen, Waffendepots zerstört und Feldkommandeure gefangen genommen. Die Taliban-Angriffe in Sangin seien eine Reaktion auf die Vorstöße der Sicherheitskräfte in dem Gebiet, hieß es. Die Kämpfe in Sangin dauerten an. Auch im Bezirk Marjah gebe es Gefechte.