Dutzende Tote bei neuen Kämpfen im Jemen

Nach den geplatzten Verhandlungen zwischen der jemenitischen Regierung und den Houthi-Rebellen sind bei Kämpfen und Luftangriffen nahe der Hafenstadt Hodeidah elf Soldaten und 73 Rebellen gestorben. Dies verlautete am Sonntag aus Krankenhauskreisen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden.

Die geplanten Friedensgespräche unter UNO-Vermittlung kamen nicht zustande, da die Rebellen dem Treffen in Genf fernblieben. Da Rebellenchef Abdulmalik al-Houthi in der Folge zum Widerstand gegen die Regierung aufrief, könnte sich der Konflikt in Jemen nun weiter verschärfen.