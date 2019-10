Dutzende Tote bei Anschlag in Moschee in Ostafghanistan

Bei einem Anschlag in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind Dutzende Menschen getötet und verwundet worden. Genaue Opferzahlen lägen noch nicht vor, sagte der Chef des Provinzrates, Ali Mohammad, am Freitag. Er gehe nach aktuellen Informationen von mindestens 26 Toten aus. Der Provinzrat Sohrab Kaderi sprach von 150 Verletzten oder Toten.

Einem Sprecher des Provinzgouverneurs zufolge stürzte aufgrund der Explosion während des Freitagsgebets das Dach der Moschee im Bezirk Haska Mina ein. Das Gotteshaus sei völlig zerstört. Was genau die Explosion auslöste, ist den Behördenvertretern zufolge noch unklar. Lokale Medien berichteten zudem von zwei Detonationen.

Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. In der Provinz Nangarhar sind die islamistisch-militanten Taliban sowie die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv.