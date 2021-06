Dutt will mit WAC "oben bleiben" - Verein plant neue Arena

Der neue WAC-Trainer Robin Dutt hat seine Pläne mit den Wolfsbergern präsentiert. Vor zwei Monaten als neuer starker Mann an der Seitenlinie auserkoren, hatte der 56-jährige Deutsche Zeit, sich einzuarbeiten, wie er am Freitag anlässlich des Trainingsstarts im Lavanttal anmerkte. "Mein Eindruck hat sich bestätigt. Es gibt beim WAC eine ausgewogene Balance zwischen Menschlichkeit und hoher Professionalität. Das ist etwas ganz Besonderes", sagte Dutt bei einem Medientermin.

In Zoom-Meetings, aber auch persönlichen Gesprächen hat sich Dutt auf seine Arbeit beim Fünften der abgelaufenen Saison eingestellt. Den Europacup verpasste der WAC im Play-off gegen die Austria. Unter Dutt, der Interimscoach Roman Stary nachfolgt, soll der Blick nach vorne gerichtet bleiben. "Im Fußball ist es schwer, nach oben zu kommen und mindestens so schwer, oben zu bleiben. Es ist auch meine Aufgabe, dass das so bleibt", merkte der ehemalige Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (2012-2013) an. Er gehe mit Demut an die Aufgabe heran.