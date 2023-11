Düstere Prognosen für Gemeinden

Trotz Abschluss des Finanzausgleichs sehen die Gemeinden mit eher düsterem Blick in die Zukunft. Das ergibt zumindest die Prognose zu den Gemeindefinanzen, die das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) erstellt und am Dienstag gemeinsam mit dem Städtebund präsentiert hat. Dieser zu Folge droht jede zweite Kommune zur Abgangsgemeinde zu werden. Ursache ist, dass die Ausgaben-Dynamik jene der Einnahmen übertrifft.

Peter Biwald, Leiter des KDZ, betonte in einer Pressekonferenz, dass viele Gemeinden ihr Budget nicht mehr ausgleichen könnten. Waren es zuletzt nur 17 Prozent der Kommunen, die über keine freie Finanzspitze verfügten, könnte sich dieser Wert nächstes Jahr schon auf über 50 Prozent bewegen. Die Folge wäre ein Investitionsrückgang, etwa bei Klimaschutz-Maßnahmen.

St. Pöltens Bürgermeister Mathias Stadler (SPÖ) als Vertreter des Städtebunds betonte, dass die Kosten für die Gemeinden in allen Bereichen in einem Ausmaß steigen würden, wie man das in den vergangenen Jahren nicht gekannt habe. Das geht von den Personal- über die Sach- bis zu den extremen Baukosten.