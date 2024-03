Sebastian Doppelbauer ist derzeit in Filmen und Serien auf Netflix & Co. zu sehen. Er erzählt von neuen Produktionen und gibt Streaming-Tipps.

„Aktuell drehe ich gerade ein paar kleinere Sachen für Filme und Serien“, erzählt Sebastian Doppelbauer im Gespräch mit WANN & WO. „Eine größere, ziemlich düstere Hauptrolle ist auch dabei, aber darüber darf ich aktuell noch nicht wirklich etwas verraten“, lässt er wissen. Auch mit „Letzter Abend“-Regisseur Lukas Nathrath sei ein weiterer Film geplant: „Es wird eine Tragikomödie und diesmal sogar richtig blutig.“

„Tuasch a klä höfele“

Eine seiner bisher wohl witzigsten Rollen spielte Sebastian in der Deutsch-Österreichischen Produktion „Sachertorte“. Er ist der Vorarlberger Mitbewohner in der Wiener WG, in der sich Protagonist Karl (Max Hubacher) vorstellt, und redet im Film ungefilterten Dialekt. „Das war unglaublich lustig, weil Max als Schweizer der einzige war, der mich verstanden hat. Gleichzeitig war er derjenige, der als Einziger so tun musste, als ob er kein Wort versteht. Ab und zu musste er sich extrem zusammenreißen, dass er keine Reaktion zeigte. Beim einen oder anderen Spruch ist ihm das wirklich nicht leicht gefallen“, berichtet Sebastian.