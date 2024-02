Düster: Lazars "Nebel von Dybern" im Grazer Schauspielhaus

91 Jahre nach dem Verbot durch die Nazis ist am Freitag im Grazer Schauspielhaus Maria Lazars Drama "Der Nebel von Dybern" nun doch aufgeführt worden. Dass 1933 eine Dystopie um einen giftigen Nebel und daraus folgende Veränderungen der Gesellschaft keine Chance hatte, gespielt zu werden, ist nicht verwunderlich. Umso erfreulicher nun die Aufführung, die durch ihre schlichte Sprache und die knappe Regie von Johanna Wehner eindringlich und in ihrer Strenge bedrückend wirkt.

Profitgier, Verdrängung, Leugnen, Angst - all das ergibt ein giftiges Gebräu, dass das Leben in Dybern fast unmöglich macht. "Ich will hier kein Kind aufziehen", sagt die schwangere Barbara zu ihrem Mann gegen Ende des Stücks, und sie meint nicht nur den tödlichen Nebel, sondern auch die tödliche Gesinnung, die da herrscht und die Maria Lazar dazu zwang, nach Dänemark auszuwandern. Ihr Drama, das unter dem Eindruck der Giftgas-Angriffe im Ersten Weltkrieg entstanden war, konnte zwar 1933 in Stettin uraufgeführt werden, zur geplanten Aufführung in Graz kam es nicht mehr.