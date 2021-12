"Dürfen Kinderarmut nicht akzeptieren"

Die NR-Abgeordnete Barbara Neßler hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über die neue Kinderkostenstudie, und wie viel Kinder wirklich kosten, gesprochen.

Vergangene Woche wurde die Kinderkostenstudie veröffentlicht. Diese zeigte eine große Lücke zwischen den Förderungen des Bundes und den tatsächlichen Kosten auf. „Die letzte Erhebung ist 57 Jahre her. Die Lebensrealität der Kinder und die damit verbundenen Kosten von heute haben sich seither stark verändert“, erklärt Barbara Neßler, Nationalratsabgeordnete und Familien- und Jugendsprecherin der Grünen am Mittwochabend bei Vorarlberg LIVE.

Warum es eine neue Kinderkostenstudie brauchte

Wer vom Familienbonus hauptsächlich profitiert

Gefahr der Kinderarmut bei Alleinerziehenden besonders hoch

Besonders frappierend ist die Situation bei Alleinerziehenden, bei denen die Differenz noch viel höher ist. „Kinder werden in Österreich von Geburt an bestraft, wenn sie in Familien in einer schlechteren finanziellen Situation hineingeboren werden.“