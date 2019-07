Durchwegs Heimsiege in Sonntag-Spielen der 1. Liga-Runde

Durchwegs Heimsiege hat es in den Sonntag-Spielen der ersten Runde der heimischen Fußball-Bundesliga gegeben. Sturm Graz besiegte St. Pölten klar mit 3:0, der LASK setzte sich gegen Altach mit 2:0 durch und Mattersburg bezwang Hartberg mit 2:1. Somit sind Sturm und der WAC die ersten Tabellenführer, die Kärntner hatten am Samstag die Admira auswärts 3:0 geschlagen.

Ebenfalls am Samstag besiegte der Aufsteiger WSG Tirol die Wiener Austria mit 3:1, schon am Freitag kam Meister Salzburg im Saison-Eröffnungsspiel zu einem 2:0-Auswärtssieg bei Rekordmeister Rapid.

Die Tore für die Grazer gegen den SKN erzielten Jakob Jantscher (2., 57.) und Juan Dominguez (45.). Bei den Gästen wurde Rene Gartler in der 28. Minute ausgeschlossen. Mit dem ungefährdeten Erfolg über die Niederösterreicher betrieb Sturm etwas Wiedergutmachung für das 0:2 drei Tage zuvor in der Europa-League-Qualifikation bei Haugesund. Die Retourpartie gegen die Norweger steigt am Donnerstag in Graz.