Durchwachsenes Herbstwetter bestimmt die Woche

Kurz vor Adventbeginn kann sich das Wetter im Ländle nicht ganz für sonnig oder regnerisch entscheiden.

Dienstag

Mittwoch

Der nächtliche Regen- ab 1600m Schneefall- wird schon am Vormittag schwächer und zieht sich in das Bergland zurück. Die Wolken beginnen von Westen her aufzulockern, nachmittags ist es weitgehend trocken und schon durchwegs sonnig. Auf den Bergen kühlt es deutlich ab, in den Niederungen merkt man davon wenig. Tiefstwerte: 4 bis 7 Grad, Höchstwerte: 8 bis 12 Grad.