Durchwachsene Woche für den SC Admira

Nach dem Cup-Aus reichte es lediglich für ein Remis in Rankweil.

Dornbirn. Warten auf die ersten drei Punkte, heißt es weiter beim SC Admira. Nach dem klaren VFV Cup-Aus am Dienstag gegen Hohenems mit einer 1:5 Niederlage, gastierte die Klocker-Elf vergangenen Samstag in der 24. Runde der Vorarlberg-Liga in Rankweil.

Der Tabellenvierte Rankweil erwies sich als zäher Gegner und legte durch einen Treffer von Fabian Koch in der 26. Minute vor. Martin Fertschnig war es dann, der die Admiraner kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit wieder auf Spur brachte und in der 48. Minute für den Ausgleich sorgte. Nach einer erneuten Führung der Gastgeber durch ein weiteres Tor von Fabian Koch (77. Spielminute), gelang Leopold Arnus schließlich doch noch der „Erlösungstreffer“ in der 92. Minute, der am Ende ein verdientes Unentschieden besiegelte.