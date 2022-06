Durchwachsene Reaktionen zum Anti-Teuerungs-Paket

Durchwachsen fielen die Reaktionen auf das neue Anti-Teuerungs-Paket aus. Volles Lob kam am Dienstag nur aus den Reihen der ÖVP und Grünen. Gewerkschaften, Arbeiterkammer und Volkshilfe anerkannten zwar, dass die Regierung jetzt endlich handle, sahen aber Schönheitsfehler und Versäumnisse - weil weder Steuern auf Lebensmittel gesenkt noch Energie-Preisdeckel eingezogen werden. Kritik kam aus der SPÖ. Die FPÖ forderte den Rücktritt der Regierung, NEOS waren halb-zufrieden.

Aus Sicht der Arbeiterkammer wird das Paket zwar "dazu beitragen, die Folgen der hohen Inflation abzufedern. Was aber fehlt sind Maßnahmen, die einen echten 'Preise-runter-Effekt' haben sowie Maßnahmen, die den Sozialstaat wirklich stärken und armutsfest machen würden", vermisste auch Präsidentin Renate Anderl Mehrwertsteuersenkung oder Preisdeckel. Der Effekt der Einmalzahlungen werde "schnell verpufft sein" - und das akute Armutsproblem im unteren Einkommensdrittel werde nicht - durch Verbesserungen bei Arbeitslosengeld, Notstandshilfe sowie Sozialhilfe - gelöst.

Noch schärfer formulierte es FPÖ-Chef Herbert Kickl vor Journalisten: Das Paket sei eine "Verhöhnung" der massiv unter den Teuerung leidende Bevölkerung - habe sich der Staat doch mit "schwarz-grüner Hinhalte-Politik den Geldspeicher zum Bersten gefüllt". Jetzt beginne man zögerlich mit einer "Almosenverteilung" - die großteils erst nächste Jahr wirken werde und zum guten Teil nur "Etikettenschwindel" mit früher beschlossenen Maßnahmen sei. Die Ursachen der Teuerung - die er in "gescheiterter Zero-Covid-Politik", "verfehlter Sanktionspolitik" gegen Russland und "fataler Geldpolitik der Europäischen Zentralbank" ausmacht - würden nicht bekämpft. Kickl forderte deshalb die Regierung auf, die Österreicher "mit einem 'Tritt zurück'-Paket von sich selbst zu befreien".

Halb-zufrieden waren NEOS: Die Regierung bewege sich endlich ein bisschen, begrüßte Wirtschaftssprecher Gerald Loacker die teilweise Abschaffung der Kalten Progression. Aber aus pinker Sicht hätte sie vollständig und rückwirkend mit Anfang 2022 abgeschafft gehört. Von 100 Euro gebe die Regierung nur 66 Euro zurück - "und das erst nächstes Jahr", beanstandete Loacker. Sehr kritisch sah er in einer Aussendung die Erhöhung des Klimabonus und den Teuerungsbonus für alle. Da werde "mit der Gießkanne" Geld verteilt anstatt die ärmsten Haushalte treffsicher und schnell zu entlasten.

Positiver fiel der Kommentar der Caritas aus: "Dieses Paket war richtig und es kommt - bei rascher Umsetzung - auch zur richtigen Zeit". begrüßte Präsident Michael Landau, dass einzelne Schritte noch im Sommer gesetzt werden sollen. Ob die Maßnahmen als - dringend nötiger - Rettungsschirm taugen, "werden wir erst sehen", merkte er jedoch an - und vermisste die grundsätzliche Reform der Sozialhilfe sowie die Schaffung einer Kindergrundsicherung.

Viel Lob kam aus den Reihen der ÖVP: Generalsekretärin Laura Sachslehner, ÖAAB, Wirtschaftsbund, Bauernbund, Seniorenbund und die ÖVP-Frauen rühmten die Unterstützungsmaßnahmen in "historischem Ausmaß" (Wiens VP-Chef Karl Mahrer), die die Regierung unter Federführung von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer setze. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) sprach von einem "historischen Entlastungspaket für Familien" - Details zu den Familienmaßnahmen sollen am Mittwoch beim Ministerrat vorgestellt werden. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer lobte einen "guten Mix aus treffsicheren Soforthilfen und langfristiger Entlastung". Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht das Bundes-Paket als "entscheidend dafür, dass den Bürgerinnen und Bürgern spürbar mehr Geld im Börserl bleibt" - und kündigte ein zusätzliches Niederösterreich-Paket für nach dem Sommer an.