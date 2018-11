Durchbruch für Alexander Zverev mit Masters-Triumph

Und wieder hat die Tennis-Saison der Herren beim Finale in London mit einem Überraschungssieger geendet. Nach dem Bulgaren Grigor Dimitrow, der diesen Erfolg 2018 nicht bestätigen konnte und gar die Qualifikation für das Masters verpasste, kürte sich am Sonntag mit dem erst 21-jährigen Deutschen Alexander Zverev der erste NextGen-Spieler zum Champion.

Der 6:4,6:3-Erfolg im Endspiel über Novak Djokovic (SRB) war beeindruckend. Während Zverev bei den Grand Slams noch nicht so richtig geglänzt hatte, und noch nie ein Semifinale erreicht hat, entzauberte er im Endspiel einen seit Wimbledon fast unschlagbaren “Djoker”. Der neue Weltranglisten-Erste agierte nicht mit jener Frische wie in den Runden davor. Zverev hingegen, der sich in der Woche in London über die viel zu lange Saison beklagt hatte, zeigte in seinem 77. Saison-Match (58. Sieg) sein bestes Tennis. Mit seiner 58:19-Bilanz beendet er das Jahr übrigens vor Dominic Thiem (54:20) und Djokovic (53:11) auch in dieser Statistik ganz oben.