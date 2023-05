Durch und durch gelungenes Pfarrfest

Zum Abschluss der Bauprojekte rund um die Pfarrkirche von Weiler fand am vergangenen Wochenende ein feierliches Pfarrfest statt.

Weiler . Der Platz zwischen Pfarrhaus und Kirche verwandelte sich am vergangenen Wochenende in einen Festplatz und eine kleine Zeltstadt sorgte für die entsprechende Infrastruktur.

Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat stellte in weiterer Folge im Rahmen des Gottesdienstes die Bauprojekte nochmals vor und Vikar Willi lieferte anschließend die spirituelle Brücke zum Evangelium des Tages und betonte den Stellenwert, den die zwischenmenschliche Begegnung in unserem Leben hat.

Gemeindeleiter Michael Willam leitete im Anschluss an die Messfeier über zum offiziellen Teil, in welchem auch . Bürgermeister Dietmar Summer die Grußworte der Gemeinde überbrachte und Walter Rauch als Obmann des Vereines “LEADER” – Regio Vorderland-Walgau-Bludenz der Pfarre die Auszeichnung der K.L.A.R-Klimawandel-Anpassungsstrategie-Förderung überreichte, weil speziell die Platzgestaltung und das neue Pfarrheim ganz in diesem Sinne verwirklicht wurden.