Durch Klimaschock drohen Wertverluste bei Fonds

Der FMA zufolge drohen bei Fonds Wertverluste von bis zu 19,7 Mrd. Euro durch Klimarisiken. Die Stresstests unter Annahme mehrerer Szenarien zeigten, dass der Schwenk hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft schon in den nächsten fünf Jahren zu "substanziellen Wertverlusten" führen kann. Die Bandbreite liegt bei -3 bis -9 Prozent, absolut sind das zwischen 6,6 und 19,7 Mrd. Euro. "Grüne Fonds" seien dabei besser geschützt als "braune Fonds" mit hoher fossiler Abhängigkeit.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat für die am Dienstag veröffentlichte Berechnung die österreichischen Fonds einem Klima-Stresstest nach den Kriterien und dem Layout der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA unterworfen. Bei dem Stresstest wird geschaut, was passiert, wenn sich in puncto Treibhausgasemissionen die Politik, die Technologie und das Verhalten von Verbrauchern und Investoren verändert.