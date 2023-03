Dunkle Schatten über Rockstar Steven Tylers 75. Geburtstag

Ein halbes Jahrhundert ist die Beziehung her, die Steven Tyler zu seinem 75. Geburtstag wieder in die Schlagzeilen bringt. Der Aerosmith-Frontmann wird wegen sexuellen Missbrauchs geklagt, weil er seinen Status als Rockstar in den 70er-Jahren - damals Mitte 20 - dafür genutzt haben soll, mit einer 16-Jährigen zu schlafen. Bei der Zivilklage könnten Tyler die Worte aus seiner Biografie zum Verhängnis werden.

Sein Geburtstag am Sonntag (26.3.) dürfte für den immer wieder von seiner Drogensucht heimgesuchten Amerikaner einer düsterer werden. Das achterbahnartige Leben Tylers - voller Erfolge begleitet von einem steten dunklen Schatten - begann 1948. Tyler wurde als Steven Victor Tallarico in New York als Sohn einer Sekretärin und eines klassischen Pianisten geboren. Mit 16 Jahren gründete er seine erste Band, Anfang der 70er-Jahre zog er dann mit einigen Bekannten nach Boston und gründete die Band Aerosmith. Schon die ersten Alben waren erfolgreich, später kamen Welthits wie "I Don't Want To Miss A Thing", "Crazy" und "Cryin'" hinzu.

Zu Beginn sei es bei Aerosmith nur ums Joints rauchen gegangen, sagte Tyler einst - seine Band existiert dabei auf dem Papier noch heute. Bald wandte Tyler sich aber auch härteren Drogen zu: "Sie ließen mich fühlen, als wäre ich ein Rockstar, noch bevor ich einer war", erinnerte er sich in einem Interview.

Musik, Drogen, Alkohol, Eskapaden und wechselnde Frauen bestimmten fast ein halbes Jahrhundert lang Tylers Leben. Immer wieder sagte er zwischendurch, er sei nun nach einem Entzug clean. Doch immer wieder holte ihn die Vergangenheit ein. Erst im vergangenen Jahr mussten Aerosmith eine Konzertreihe in Las Vegas wegen Tylers Suchtproblemen absagen. Im Vorfeld der geplanten Auftritte habe sich der Sänger einer Fußoperation unterzogen und Schmerzmittel genommen, die zu dem Rückfall geführt hätten, hieß es.

Und Tylers Vergangenheit kommt auch dieser Tage im Gewand der Zivilklage zu ihm zurück. In der Anklageschrift heißt es, Tyler habe die Mutter der 16-Jährigen dazu gebracht, ihn als Vormund einzusetzen, damit er sie mit auf Tour nehmen konnte. Eine der zentralen Hinweise für das Gericht könnte dabei Tylers eigene Autobiografie von 2004 sein, in der er die Beziehung zu einer Minderjährigen nicht geleugnet hatte. "Sie war ein süßer, dünner kleiner Wildfang", schrieb Tyler. "Sie war der Wunsch meines Herzens, meine Partnerin in Verbrechen aus Leidenschaft."

Die Klägerin sieht die Beziehung heute ganz anders, wie aus einer kürzlichen Stellungnahme hervorgeht: "Ich möchte, dass diese Aktion eine Branche entlarvt, die prominente Straftäter schützt, dass die Branche gesäubert und zur Rechenschaft gezogen wird, die mich jahrelang ausgebeutet hat."

(S E R V I C E - )