Duje Caleta-Car will bei Marseille Eindruck hinterlassen

Duje Caleta-Car hat bei seinem neuen Club Olympique Marseille hohe Ziele. "Kroatische Spieler haben ein besonders gutes Bild bei Marseille hinterlassen. Ich hoffe, dass mir das auch gelingt", sagte der von Fußball-Meister Red Bull Salzburg gekommene Innenverteidiger bei seiner Präsentation beim Europa-League-Finalisten am Freitag. Der 21-jährige Kroate ist der erste Sommer-Zugang bei OM.

Caleta-Car erwähnte mit Josip Skoblar (Stürmer/77 Jahre alt), Alen Boksic (Stürmer/48) und Vedran Runje (Tormann/42) drei ehemalige kroatische Topspieler, die in der Vergangenheit für Marseille die Schuhe geschnürt hatten. “Sie haben noch eine große Aura in Kroatien und sie haben immer noch OM in ihren Herzen”, verlautete der Innenverteidiger. In deren Fußstapfen will er treten. “Ich bin sehr glücklich und werde alles dafür tun, dass man hier mit mir zufrieden ist”, betonte Caleta-Car.