Duisburger Oper wegen Wasserschaden lahmgelegt

Bei Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage im Duisburger Theater sind am Freitag in der Früh rund 80.000 Liter Wasser ausgeströmt und haben die Bühne geflutet. Auch die technischen Aufzüge waren betroffen, Leitungsschächte hätten ebenfalls unter Wasser gestanden, teilte die Stadt mit.

Alle Vorstellungen müssen laut Stadt bis auf weiteres ausfallen. Allein die Aufnahme des Schadens durch Sachverständige werde sich über Wochen hinziehen. Zunächst gab es zur Schadenshöhe keine Aussagen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Haustechnik vom Stromnetz getrennt. Weil dazu auch die Brandmeldeanlage gehört, stellte die Feuerwehr Brandwachen auf.

Bei der Überprüfung der Sprinkleranlage hatte das System in der Früh plötzlich ausgelöst. Die Wartungsfirma habe die Wassermassen nicht mehr stoppen können, hieß es. Feuerwehrleute pumpten das Wasser ab. Es wurden Bautrockner eingesetzt.

Das Theater ist Bühne für die Deutsche Oper am Rhein, das Ballett am Rhein, das Schauspiel und die Duisburger Philharmoniker. Das Gebäude im neoklassizistischen Stil entstand 1912.