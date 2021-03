Düsseldorfer Literaturpreis für Autor Norbert Gstrein

Der österreichische Schriftsteller Norbert Gstrein erhält den Düsseldorfer Literaturpreis 2021 für seinen zuletzt erschienenen Roman "Der zweite Jakob". Er mache "auf eine grandiose Weise im Wechsel von Selbst- und Fremdbeschreibung deutlich, welch ein seltsames Palimpsest die Biographie eines Menschen ist", begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.

Der Roman, der seine Leserinnen und Leser unter anderem zu Filmdrehs nach New Mexiko, auf eine Ranch in Montana oder auch in eine großbürgerliche Wohnung in Innsbruck führt, sei "unterhaltsam und spannend". "Nichts stimmt mit Jakob in diesem durch und durch stimmigen Roman", so die Jury.