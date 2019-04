Dürre bremste Milchwirtschaft 2018 - Exporte im Aufwind

Die österreichischen Milchbauern haben 2018 die Milchanlieferung auf 3,4 Mio. Tonnen gesteigert, obwohl die Dürre im Sommer des Vorjahres ab der Jahresmitte zu einem Rückgang geführt hat. Sehr gut liefen die Exporte, die um gut vier Prozent auf 1,23 Mrd. Euro zulegten. Der Strukturwandel ging unterdessen weiter, immer weniger Milchbetriebe produzieren in Summe mehr Milch.

Die hohe Konzentration des Einzelhandels macht den Milchbauern bzw. den Molkereien weiter zu schaffen. Kostensteigerungen seien den Molkereien nicht entsprechend abgegolten worden, sagte Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) und Geschäftsführer der Kärntnermilch, am Dienstag vor Journalisten. Die Branche setze jedoch unverändert auf Qualitätssteigerung. So würden bereits 17,9 Prozent der Milch von Biobauern geliefert – in Deutschland seien es erst 3,5 Prozent, verglich VÖM-Geschäftsführer Johann Költringer.