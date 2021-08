„Jo, dürfen’s denn das?“ schreibt „Cine-Ma“ vom Alten Kino Rankweil(1) und setzt fort: „Solche oder ähnliche Fragen könnten sich Menschen stellen, wenn sie lesen, dass wir wieder Kino vorführen „dürfen“. Das mit dem DÜRFEN ist halt so eine Sache. Alles, was wir dürfen, ist einem uneingeschränkten Kulturgenuss nämlich alles andere als zuträglich. Wir dürfen 100 Personen willkommen heißen, 1m Abstand halten, getestet zur Veranstaltung kommen, eine FFP2 Maske tragen vom Eintritt, während und bis zum Ende der Veranstaltung, auf dem Stuhl sitzen und nicht aufstehen, die Toilette nach einem ausgeklügelten Zu- und Abgangssystem aufsuchen, auf Getränke und Essen verzichten, uns die Hände desinfizieren, in die Maske husten und niesen. (…) Ein paar Verhaltenstipps: Falls Sie während der Vorstellung den Drang verspüren sollten, sich von Körperflüssigkeiten aller Art zu trennen, bitten wir Sie, den Knopf unter ihrem Stuhl zu drücken. Unser geschultes Personal wird sich um Sie kümmern und eine Lösung für Ihr Problem finden. Dafür benötigen wir Angaben zu Ihrer Blasenkathetergröße sowie Größe und Marke Ihrer bevorzugten Inkontinenzeinlagen.