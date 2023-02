Venezolanischer Dirigent tritt Amt ab der Saison 2026/27 an

Dudamel wird Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker

Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel wird zur Saison 2026/2027 Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker. Dudamel werde dann eine fünfjährige Amtszeit antreten und auf einem Erbe aufbauen, zu dem Größen wie Gustav Mahler, Arturo Toscanini und Leonard Bernstein gehören, hieß es in einer Mitteilung der Philharmoniker am Dienstag (Ortszeit).

Die Philharmoniker waren im Oktober in die renovierte Konzerthalle am Lincoln Center in Manhattan zurückgekehrt. Der derzeitige Chefdirigent Jaap van Zweden hatte jedoch bereits angekündigt, sein Amt aufgeben zu wollen.

Dudamel, der aus dem Musikbildungsprojekt "El Sistema" in Venezuela hervorgegangen ist, gilt als Wunderkind am Dirigentenpult. "Das ist ein wahr gewordener Traum für unsere Musiker, unser Publikum und natürlich für mich", erklärte die Präsidentin der Philharmoniker, Deborah Borda. Dudamel kommentierte den Wechsel mit Worten des spanischen Dichters Federico García Lorca: "Jeder Schritt, den wir auf der Erde tun, führt zu einer besseren Welt." Der 42-Jährige ist derzeit Musikdirektor der Los Angeles Philharmoniker, der Oper in Paris und des Simón Bolívar Sinfonieorchesters.

Er sei seiner "geliebten Familie" bei Los Angeles' Philharmonikern und dem von ihm gegründeten Jugendorchester YOLA sehr dankbar, erklärte Dudamel am Dienstag. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, Los Angeles zu verlassen, sagte er der "Los Angeles Times" in einem Interview. Doch bei dem Wechsel nach New York im Jahr 2026 werde er 45 Jahre alt und für eine neue Herausforderung bereit sein.

Der Venezolaner hatte im Herbst 2009 als 28-jähriger Shooting-Star seine Amtszeit als Musikdirektor der Los Angeles Philharmoniker begonnen. 2019 wurde Dudamel auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternen-Plakette verewigt. "In Hollywood können Träume wahr werden", sagte er damals unter Verweis auf seine Herkunft aus einer Arbeiterfamilie in Südamerika. Er sei in einem Haus voller Musik aufgewachsen. Als Bub habe er nur eine Gabe gehabt - nämlich die, einen Stock durch die Luft zu schwenken. Und nun stehe er hier.