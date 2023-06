Dubrovnik verbannt Rollkoffer aus historischer Altstadt

Die kroatische Küstenstadt Dubrovnik verbietet Rollkoffer in der historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Weil die Trolleys zu viel Lärm auf den mit Kalkstein gepflasterten Straßen verursachen, müssen Touristen sie tragen, berichteten kroatische Medien. Das Rollkoffer-Verbot, das zu Beginn der diesjährigen Tourismussaison eingeführt wurde, gehört zu den Maßnahmen, mit denen die süddalmatinische Stadt gegen die Lärmbelästigung vorgeht.

Für Urlauber, die sich nicht an die neuen Regeln halten, soll es keine Strafen geben. "Wir werden niemanden bestrafen, sondern in Gesprächen aufklären", sagte der Bürgermeister von Dubrovnik, Mato Franković, gegenüber dem Regionalsender N1. Wie er erklärte, reagiert die Stadt mit solchen Maßnahmen auf Beschwerden der Einheimischen.

Im November sollen im Stadtzentrum Stellen zur Gepäckaufbewahrung errichtet werden, wo Urlauberinnen und Urlauber ihre Koffer deponieren können. Die Stadt will dann dafür sorgen, das Gepäck zu deren Unterkünften zu transportieren. Der Bürgermeister hat noch weitere Pläne. Das Ziel sei, ein Logistikzentrum am Flughafen von Dubrovnik zu schaffen, von wo das ganze Gepäck direkt an die Unterkünfte geliefert werden soll, sagte er zur Tageszeitung "Jutarnji List". Danach sollen Touristen gar keine Koffer mehr in die Altstadt mitnehmen dürfen.