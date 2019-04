DSV holte drei Punkte im Oberland

Der Hella Dornbirner SV feierte in Feldkirch einen wichtigen Erfolg.

Die Dornbirner starteten dabei auch im Feldkircher Waldstadion gleich druckvoll ins Spiel und kamen so zu guten Chancen. Bereits in der vierten Minute eine gute Möglichlichkeit für den DSV und bei einer mißglückten Abwehraktion schoß Feldkirchs Sulejmanagic den Ball ins eigene Tor zur 1:0 Führung der Gäste aus der Messestadt. Auch in weiterer Folge der DSV mit mehr Spielanteilen und in der 24. Minute erhöhte Julian Erhart zum 2:0. Direkt vor der Halbzeit noch eine Möglichkeit für die Hausherren zum Anschluss und Samir Luiz Sganzerla nutzte einen Elfmeter eiskalt zum 1:2. In Halbzeit zwei die Dornbirner mit mehr Möglichkeiten, doch Tore gab es auf beiden Seiten keine mehr und so blieb es beim 2:1 Erfolg des Dornbirner SV.