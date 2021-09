DSV goes Crowdfunding

Haselstauder Fußballverein engagiert sich für Kinderbetreuung.

Das Clubheim soll durch ein kleines Kinderparadies erweitert werden und die Verantwortlichen möchten noch einmal in Erinnerung rufen, dass man über jede Unterstützung dankbar ist. „Mit der Kinderbetreuung möchten wir einen weiteren großen Schritt in Richtung familienfreundlicher Verein machen und Eltern die Möglichkeit bieten, ihre Kinder bei unseren Eins-Heimspielen in die Hände von Betreuerinnen in unserer Kinderbetreuung zu geben“, so Obmann Herbert Lenz. Und weiter: „Darüber hinaus können Eltern während den Trainingszeiten unter der Woche mit Geschwistern in unserer Betreuung verweilen und müssen nicht extra wieder nach Hause fahren.“