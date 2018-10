DSDS im Ländle: So war das offene Casting

Am Mittwoch zwischen 11 und 16 Uhr hatten Gesangstalente aus Vorarlberg und Umgebung die Chance beim offenen DSDS-Casting mitzumachen. VOL.AT war in Lochau vor Ort.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass Dieter Bohlen, Xavier Naidoo & Co. sich zu uns ins Ländle verirren. Dementsprechen groß war auch das Interesse am offenen Casting von “Deutschland sucht den Superstar” in Lochau.