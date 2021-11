Druml zu Impfpflicht: "Wir haben keine andere Wahl"

Christiane Druml, Juristin und Bioethikerin, war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die Impfpflicht, die für Februar angekündigt wurde.

Spricht aus ethischer Sicht etwas dagegen, dass man eine Impfpflicht einführt?



Wie die Bioethikerin Christiane Druml bei "Vorarlberg LIVE" sagte, sei eine Impfung früher viel selbstverständlicher angenommen worden wie heute. "Damals waren es etwa die Pocken, die mit einer Impfpflicht ausgerottet werden konnten", weiß Druml. Man müsse auch differenzieren zwischen einem Leben in normalen Zeiten und ein Leben in der Pandemie. "Die persönliche Freiheit kann nur so weit gehen, wie die Freiheit eines anderen. Außerdem gibt es schon andere westliche Länder, die bereits eine Impfpflicht statuiert haben - dazu zählt etwa der Vatikan. Oder wie der Papst sagte: Die Impfung gegen Corona ist ein 'Akt der Liebe'."