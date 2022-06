Druckprofi im Vorderland

Scheyer ist für den Druck von flexiblen Verpackungen bekannt in der Branche – innovativ, hochwertig, dynamisch und lösungsorientiert sind nur einige der Attribute, mit denen Scheyer beschrieben wird.

Mit anderen großen europäischen Mitbewerbern hält Scheyer Verpackungstechnik locker mit – und das jetzt auch mit Brief und Siegel – mit zwei DFTA Awards, dem „Oscar“ in der Druckbranche.

Scheyer gewinnt 2 Awards

Scheyer Verpackungstechnik durfte sich über 7 Nominierungen im hochkarätigen Umfeld freuen! Gewonnen hat Scheyer schließlich in 2 Kategorien – als einziges Unternehmen der Branche. Zudem erhielt ein Scheyer-Produkt aufgrund der vollständigen, sortenreinen Recyclingfähigkeit einen Sonderpreis. Die Jury bewertete Scheyer mit folgenden Worten: „Mit der Einreichung »Alphacaps Hydralyte« von Scheyer Verpackungstechnik gewinnt ein exzellenter Druck mit absolut hochwertiger Qualität. Ein würdiger Gewinner in dieser hochklassig besetzten Kategorie.“

Die Suche nach Mitarbeitern ist allgemein ein großes Thema und auch bei Scheyer Verpackungstechnik. So sucht das Unternehmen Verstärkung in den verschiedensten Arbeitsbereichen. Sie sind an einem Job in einem dynamischen, mitarbeiterorientierten Unternehmen interessiert? Informieren Sie sich auf www.scheyer.at über die Stellenangebote. Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich!