Drohnen als Lebensretter

Von Fenster zu Fenster – die Paketliefer-Drohnen von JEDSY stellen sicher, dass die Lieferungen zuverlässig und heil ankommen. Als erste Drohne weltweit dockt sie senkrecht an der Dockingstation an und kann dann einfach ent- und beladen werden.

Wie kamen Sie auf die Idee mit den Lieferdrohnen?

Wir haben die Firma mit der Mission "Delivery when it matters" gegründet. Für uns sind Personen wichtig, die eine schnelle Lieferung brauchen. Genauso wichtig ist für uns die Umwelt und eine nachhaltig ausgeführte Lieferung. Als Gesellschaft müssen wir effizienter werden. Unsere Drohne ist Faktor 50 effizienter als ein zwei Tonnen schweres Auto, welches 10 g Blutproben transportiert.

In Malawi sind die JEDSY-Drohnen bereits im Einsatz – warum in Malawi?

Wir haben uns für den Einsatz von Drohnen in Malawi entschieden, da dort ein dringender Bedarf an medizinischen Lieferungen besteht. Viele Regionen sind aufgrund von Infrastrukturproblemen schwer zugänglich und können nur schwer erreicht werden. Zudem haben UNICEF und die Regierung von Malawi im Jahr 2017 den ersten Testkorridor für Drohnen eröffnet, um die Verwendung von Drohnen für humanitäre und entwicklungsbezogene Zwecke zu fördern.

Was sind die Vorteile der Drohnen-Lieferungen?

Die Vorteile von Drohnen-Lieferungen sind vielfältig. Sie ermöglichen eine schnellere und effizientere Lieferung von Waren und sind in der Lage, auch schwer zugängliche Gebiete zu erreichen. Zudem können sie dazu beitragen, die Verkehrsbelastung in Städten zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.

Welche Herausforderungen bringen die Lieferdrohnen mit sich?

In Europa sind glücklicherweise mittlerweile klare Regulierungen getroffen worden für den Betrieb von Lieferdrohnen. Die größte Herausforderung ist, mit nur sehr wenig Kapital auszukommen und die ganzen Sicherheitsstandards zu erfüllen und ein sehr zuverlässiges System vorzuweisen. Da hat unser Einsatz in Malawi sehr viel geholfen, dort konnten wir sehr kostengünstig bereits über 7.000 Flüge durchführen.

Sehen Sie die JEDSY-Drohnen zukünftig auch in anderen Einsatzbereichen?

Aktuell liegt unser Hauptfokus voll und ganz auf dem medizinischen Anwendungsbereich, da hier die Nachfrage am größten ist und wir mit unseren Drohnen einen echten Mehrwert für die Gesellschaft leisten können. In Zukunft können wir uns aber auch vorstellen, in andere spannende Anwendungsgebiete vorzustoßen und unsere Drohnen für weitere innovative Lösungen zu nutzen.