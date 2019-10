Drogeriemarkt dm wächst besonders im Ausland kräftig weiter

Die deutsche Drogeriemarktkette dm hat ihr Umsatzwachstum vor allem wegen guter Geschäfte im Ausland weiter beschleunigt. Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurden insgesamt rund 11,2 Mrd. Euro umgesetzt - ein Plus zum Vorjahr von 4,6 Prozent. Das Auslandsgeschäft in Österreich, Italien und Osteuropa trug mit einer Steigerung um 9 Prozent auf 2,83 Mrd. Euro besonders kräftig dazu bei.

In Deutschland betrug der Zuwachs 3,2 Prozent auf 8,37 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. In Österreich steigerte die Drogeriemarktkette ihren Umsatz um 4,6 Prozent auf 965 Mio. Euro.