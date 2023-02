Drogenlenker macht als Geisterfahrer A14 unsicher und krachte fast in Polizei

Beinahe wäre es am Sonntagabend auf der Walgauautobahn (A14) zu einer Kollision zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Geisterfahrer gekommen.

Eine Streife der Autobahnpolizei Bludenz war am Sonntagabend gegen 22.39 Uhr auf der Walgauautobahn in Richtung Feldkirch unterwegs. Auf Höhe Frastanz beabsichtigten die Beamten einen Pkw-Lenker zu kontrollieren, woraufhin sie diesem ein Zeichen gaben, ihnen zu folgen. Als die Polizisten daraufhin bei der Ausfahrt Feldkirch-Süd/Frastanz abfuhren, kam ihnen in der Abfahrt plötzlich ein 26-jähriger Pkw-Lenker als „Geisterfahrer“ entgegen.