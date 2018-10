Drogenlenker lieferte Tiroler Polizei Verfolgungsjagd

Ein 26-jähriger Drogenlenker hat der Tiroler Polizei am Freitagnachmittag eine Verfolgungsjagd geliefert. Als eine Zivilstreife den Mann auf der Inntalautobahn (A12) für eine Kontrolle anhalten wollte, stieg dieser aufs Gas und überholte mehrere Fahrzeuge mit zum Teil waghalsigen Manövern. Dann fuhr er von der A12 ab und setzte seine Flucht fort, die erst in einer Sackgasse ihr Ende fand.

Die Zivilstreife hatte gegen 16.30 Uhr versucht, den Pkw-Lenker auf der A12 im Gemeindegebiet von Haiming anzuhalten. Der 26-Jährige ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und beschleunigte. Auf seiner Flucht überholte er mehrere Fahrzeuge sowohl am rechten als auch am linken Fahrstreifen, teils am Pannenstreifen. Bei Mötz fuhr er von der Autobahn ab und raste auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Telfs.