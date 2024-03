Drogenhandel nicht länger nur im Dark Web

Die zunehmende Verfügbarkeit illegaler Drogen nicht nur im Dark Web, sondern auch auf legalen Online-Plattformen - samt sozialer Medien - ist eine der größten Herausforderungen für die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Dies geht aus dem Jahresbericht des Internationalen Suchtstoffkontrollrats der UNO (INCB) hervor, der am Dienstag in Wien präsentiert wurde. Hinzu kommt ein erhöhtes Risiko von Todesfällen durch Überdosierung von synthetischen Opioiden.

Verschlüsselungsmethoden, anonymes Surfen im Darknet und Kryptowährungen werden dem Bericht zufolge häufig genutzt, um der Entdeckung zu entgehen, was die Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Online-Handel erschwert. Die Täter können ihre Aktivitäten in Gebiete verlagern, in denen die Strafverfolgung weniger intensiv oder die Strafen milder sind, oder sich in Ländern niederlassen, in denen sie sich der Auslieferung entziehen können. "Das schiere Ausmaß der Online-Aktivitäten stellt eine zusätzliche Komplikation dar. In einem Fall in Frankreich sammelten die Strafverfolgungsbehörden mehr als 120 Millionen Textnachrichten von 60.000 Mobiltelefonen", so die UNO.